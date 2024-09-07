فريدة سيف النصر عن جائزة الدير جيست: "بحط تصويت الجمهور على راسي"

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أحمد جودة - القاهرة - فريدة سيف النصر بعد إستلامها جائزة مهرجان الدير جيست: "أنا أحط تصويت الجمهور على راسي"

تم تكريم الفنانة فريدة سيف النصر أمس الجمعة الموافق يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024 ضمن فعاليات مهرجان الـ Dear guest، وذلك عن دور سترة العترة في مسلسل العتاولة الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.



فريدة سيف النصر تعبر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الدير جيست



عبرت الفنانة فريدة سيف النصر عن سعادتها البالغة في تكريمها بمهرجان الدير جيست وحصولها على جائزة من تصويت الجمهور، حيث نشرت صورة لها وهى تضع جائزة التكريم على رأسها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، وعلقت على الصورة قائلةً:

لو أعرف إن الناس هاتتلم وأتصور وكل القنوات قفشوني كنت حطيت ميك اب مع الأسف حطيت رووج فقط وقولت هاخد الجائزه وأمش ماحصلش إعذروني بقي".



وتابعت فريدة سيف النصر:

"ولما يتقال لك الجائز: دي بسبب أعلي تصويت وزي ماقاللي عمر أديب وعمر الليثي أنا أحط تصويت جمهوري علي راسي طبعا وزي ماقالت بوسي من الخليج للمحيط..ياما إنت كريم يارب..شكرا للي بيحبوني بأي شكل".

منشور الفنانة فريدة سيف النصر عبر حسابها على الرسمي على موقع فيسبوك

آخر أعمال فريدة سيف النصر

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة فريدة سيف النصر هو مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في شهر رمضان الكريم الماضي، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه حول أخان شقيقان يعملان في النصب والجريمة ومن ثم تعرضهم عمليات النصب للعديد من المشاكل والعقبات

وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، مريم الجندي، هدى الأتربي، أحمد كشك، زينب العبد، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.