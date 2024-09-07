غادة عبد الرازق تعيد تقديم فيلم "شباب امرأة" لـ تحية كاريوكا

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة غادة عبد الرازق للسباق الرمضاني 2025 بمسلسل جديد بدأت التحضير له، إذ تعيد تقديم فيلم "شباب امرأة" وتقدم الدور الذي قدمته الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.

تفاصيل فيلم "شباب امرأة" لـ تحية كاريوكا

ويعد فيلم "شباب امرأة" واحد من علامات السينما المصرية ومن أشهر أفلام تحية كاريوكا، إنتاج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية وعبد الوارث عسر وسراج منير وفردوس محمد، تأليف أمين يوسف، سيناريو صلاح أبو سيف، إخراج صلاح أبو سيف.

تكريم غاده عبد الرازق بجائزة سيدة الدراما العربية

ومن المقرر أن يتم تكريم، الفنانة غادة عبد الرازق، بجائزة سيدة الدراما العربية، التي أعربت عن سعادته الكبيرة بالتكريم حيث كتبت عبر حسابه بموقع انستجرام: جمهوري الكريم الغالي، أنتوا كل حاجة في الدنيا وأحلى حاجة ربنا كرم الواحد بيها، تشجيعكوا وحبكوا خلوا الواحد في أعلى مكانة، شكرًا من كل قلبي.

أبرز مسلسلات غادة عبدالرازق

شاركت غاده عبد الرازق في العديد من المسلسلات، كان من ابرزها: اللص الذي أحبه، وادي فيران، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي، سوق العصر، العائلة والناس، همسات في العاصمة، مسألة مبدأ، غدا يوم آخر، محمود المصري، بطة وأخواتها، اللي إختشو ماتو، أولاد الليل، طائر التمساح، الباطنية، قانون المراغي.

اخر اعمال غادة عبد الرازق

وكان اخر اعمال غادة عبد الرازق هو مشاركتها في موسم رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علاء.

كما عرض لها مؤخرا فيلم "تاني تاني"، ويعد عودة لها للسينما بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.

قصة فيلم تاني تاني

ويناقش الفيلم فكرة الصداقات القديمة التي تختفي ثم تعود بعد سنوات طويلة خاصة بين الرجل والمرأة مما يعيد الذكريات من جديد وتنشأ قصص حب بين الطرفين، وتظهر غادة خلاله بشخصية سيدة تعمل في بنك، أما أحمد آدم فيعمل في البورصة ويدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الفوز بقلب غادة عبدالرازق خلال الأحداث.