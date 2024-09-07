نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علاء يحصد جائزة الدير جيست عن مسلسل "بين السطور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشر الفنان محمد علاء من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور له أثناء تكريمه أمس بمهرجان دير جيست عن دوره في بين السطور معلقًا:"جائزة التميز والأبداع عن دوري في بين السطور شكرا تصويت الجمهور ".

أحداث بين السطور



دارت أحداث مسلسل “بين السطور” في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حيث جسدت صبا دور الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي تتورط في مشاكل عديدة بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، يتحول حياة زوجها حاتم الذي يقوم بتجسيده النجم أحمد فهمي، رأسا على عقب بعد أن يتحول من وكيل نيابة إلى محام، وتتورط هند في قضية ما وتتهم في مقتل جيمي أندرسون، لاعب الرماية الذي يلقى حتفه في حادث سيارة، ولكن تثار الشكوك حول مقتله، مما يكشف الكثير من الأمور في حياتها وماضيها



أبطال مسلسل بين السطور



شارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.



أعمال ينتظرها محمد علاء



تعاقد الفنان محمد علاء على دور البطولة في مسلسل "وتر حساس" أمام الفنانة صبا مبارك، وذلك بعدما حققا معًا نجاحًا كبيرًا في مسلسل "بين السطور"،ومكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدي كرم، ويتم التواصل مع باقي فريق العمل للتعاقد معهم.