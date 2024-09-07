نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد دياب يحصد جائزة الدير جيست عن مسلسل "مليحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك محمد دياب جمهوره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور له من تكرمه أمس بمهرجان الدير جيست عن دوره في مسلسل مليحة، معلقًا:"الحمد لله تكريمى أمس من مهرجان Dear guest عن دورى فى مسلسل مليحة".

أحداث مسلسل مليحة



تم عرض مليحة في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة والذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم

وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية التاريخية الذي يناقش القضية الفلسطينية منذ قديم الأزمنة ويحكي عن معاناة تهجير الفلسطينيين قصرًا من أراضيهم في إطار درامي مميز ملئ بالإثارة والتشويق.



أبطال وصناع مسلسل مليحة

شارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة كبيرة ومميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمد دياب، علي الطيب، ميرڤت أمين، أمير المصري، أشرف ذكي، حنان سليمان سيرين خاس، مروة أنور، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال محمد دياب



كلمات وليد الغزالي، والحان مدين، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها:



اتدلع ده انت مولع

كل الدنيا دي من حوليك

اتمخطر وريني اكتر

ده مافيش غلطه اسم الله عليك

هو انت في منك لسه

وواقف كده عادي معانا

ده أنا كنت هموت على فرصة

واخيرًا الحظ أدانا

وادانا بزيادة واتوصي

ورضانا بكل امانه

يا معلم أو ي ومعلم

عاللي يفكر يتحداك

على طول بتكون الأول

والباقي كله بيجي وراك.