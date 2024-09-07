"واجهت الإرهاب بالفن".. أحمد الابياري يكشف عن أسرار في حياته الفنية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف "أحمد الإبياري" في حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة ten اليوم الأحد عن تضحياته خلال مشواره حيث أنه باع شقته وسيارته من أجل عشقه للفن ليبدأ أولى مسرحياته من إنتاجه الخاص حيث كان يواجه تحديات كثيرة لتحقيق ذلك.

كما أوضح أنه استمر في عرض مسرحياته خلال أيام الحرب رغم التهديدات التي كان يتعرض لها ومحاولات حرق المسرح قائلا: "واجهت الإرهاب بالفن".

وأعرب عن سعادته الشديدة بتكريمه من الدولة كما أهدى تكريمه لوالده المؤلف الراحل أبو السعود الإبياري لأنه لم يحصل على أي تكريم طوال حياته رغم ما قدمه للفن.