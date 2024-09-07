نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر تحصد جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل نعمة الأفوكاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور لها من حفل توزيع جوائز الدير جيست، تحتفل من خلالها بحصادها أفضل ممثلة عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “عمر” وهي ترتدي فستان باللون الأورنج، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “عمر” على الصور قائلة:"جائزة التميز والأبداع أفضل ممثله عن مسلسل نعمة الأفوكاتو شكرا دير جسيت شكرا أ/ ماجد حسني شكرا لثقة الجمهور ويارب دايما أكون عند حسن ظنكم".

آخر أعمال مي عمر

يذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مشاركتها في مسلسل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وتدور أحداث المسلسل حول "نعمة سعيد أبو علب" المحامية المجتهدة المحبوبة من الجميع، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل يبيع منبهات، رغم الحب الكبير من "نعمة" لـ "صلاح" ووقفوها بجانبه في الأزمات، ما أن يحصل على مبلغ مالي كبير يقوم بخيانتها والزواج عليها، وينتهي الأمر بها بعد شجار مع زوجها وزوجته الثانية بضربها ومحاولة قتلها، تنجو "نعمة" من الموت وتعود لتبدأ رحلتها في الانتقام.





أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



يشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، تواصل مي في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد الغربان، بطولة عمرو سعد إخراج ياسين حسن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، وكان من المفترض أن تقدم مي مسلسلا جديدا بعنوان ورد على فل وياسمين، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج مريم أبو عوف إلا أنه تم تأجيله بسبب انشغال مي بمسلسلها الرمضاني، تنتظر ايضا عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، هشام ماجد، محمد سلام، خالد أنور، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال وآخرين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي ويناقش فكرة قصص الحب التي تنشأ عن طريق السوشيال ميديا.