نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مشاركتها في فيلم صيني.. ياسمين رحمي لـ دوت الخليج:' وكيل أعمالي خارج مصر رشحني.. والصينيين لديهم تكنيك مختلف في الإخراج' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين رحمي كواليس ترشيحها للفيلم الصيني الروائي الطويل once upon a time in middle east )، والذي يعتبر فيلم روائى طويل يقوم بإنتاجه عدة جهات منتجه صينية إلى جانب دولة الصين والفيلم للنجم الصيني شين تينج والمخرج حاصد الجوائز وين مووي.

قالت ياسمين رحمي في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' كانوا يبحثوا عن الشخصيات في جميع الوطن العربي منهم الأردن والعراق ومصر ووكيل أعمالي المختص بشغلي خارج مصر هو من رشحني لهم وارسلوا لي فريق إخراج الفيلم للعمل على تدريبات على الدور وتم الاستقرار علي، ثم سافرت إلى الصين وصورت دوري خلال شهرين.

وأضافت ياسمين رحمي:' كان هناك صعوبات كثيرة بالتصوير بسبب أحداث الفيلم ذاتها.

ياسمين رحمي:' الصينين لديهم حجم إنتاج ضخم مقارنة بمصر

كما أشارت إلى أن تجربة التعامل مع مخرج صيني والتصوير في البلاتوهات الخاصة بفريق العمل بالصين كانت مهمة للغاية مضيفة:' هما عندهم تكنيك مختلف عن مصر في الإخراج وعندهم دقة أكتر في التفاصيل، وبيدوا كل شيء حقه بسبب الوفرة الإنتاجية المادية لأن هنا حجم الإنتاج أقل، احنا في مصر بنطلع منتج هايل جدا بإمكانيات متوسطة إنما هما الإمكانيات كبيرة.

ياسمين رحمي:' الفيلم لا يخاطب الصينيين فقط



تابعت قائلة:' الصينيين دائما ما يفضلون الأعمال التي تتحدث في جميع القضايا والمواضيع الهامة، وبالرغم من أنهم منغلقين على أنفسهم في الصناعة إلا إن هذا الفيلم لا يخاطبوا الصينين فقط، الفيلم مصنوع للعالم كله.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين رحمي مسلسل "بابا جه"، وهو مكون من 15 حلقة، من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.