نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان تتخطى الـ 2 مليون بـ «هنا هنا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة كارمن سليمان احدث أعمالها الغنائية بعنوان “هنا هنا” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

نسبة مشاهدة اغنيه "هنا هنا"

وكتبت كارمن سليمان في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: في أقل من ٤٨ ساعة #هنا_هنا أكتر من ٢ مليون مشاهدة على تيك توك.

تفاصيل اغنيه "هنا هنا"

وتعد اغنيه "هنا هنا" رابع أغاني ألبوم صيف 2024 لـ كارمن سليمان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ساندي، يعود مصطفى جاد للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.

كلمات أغنية هنا هنا لـ كارمن سليمان

وتتضمن كلمات الاغنية: «يا حبيبي لما جيت عمري جاني، ورجعتلي فرحة زماني حبيت الرقص والأغاني، حبيت نفسي يا حبيبي تاني، ظهر في الدنيا قمر تاني سهرني وجابني ووداني يا جميل يا حليوه يا معجباني معجباني، النظره دي عجباني خطر فتحات دي حوار ياني خليتني بقول كلام، أغاني يا جميلة يا حليوه يا معجباني اسمك بيسكرلي لساني حبيبي معاك حياتي معاك هَنا هَنا منايا رضاك، ملاني هواك غُنا غُنا في الحتة الشمال الحتة الشمال هِنا هِنا».

اخر اعمال المطربة كارمن سليمان

وكان اخر اعمال المطربة كارمن سليمان هو كليب "كنا في مكان"، فى شهر فبراير الماضي 7عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب، واستخدمت الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وايضا طرحت أغنية "بكائيات" ثالث أغاني ميني ألبوم "حبايب قلبي"، وكانت أغنية "بكائيات" غناء كارمن سليمان وعزيز الشافعي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس يحيي يوسف، والفيديو كليب إخراج ساندي، ولقد حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها ونالت إعجاب الجمهور.