نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال يوجه رسالة خاصة لـ ليلى زاهر بعد حصولها على جائزة الديرجست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المنتج هشام جمال رسالة خاصة إلى الفنانة ليلى زاهر بعد حصولها على جائزة مهرجان الديرجست كأفضل ممثلة من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتب هشام جمال:' مبروك نسمة الكاريزما جائزة أفضل ممثلة شابة في رمضان 2024 مبسوط أو ي بيكي ومبسوط اكتر إني ارتحت من مرحلة نسمة إن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلي وشطورة يا لولو".

نفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بطلة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وجود جزء ثاني حتى الآن من العمل الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وقالت ليلى زاهر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "معرفش حاجة عن الجزء الثاني من أعلى نسبة مشاهدة، ومحدش كلمني، ومعنديش أي رد بخصوص حقيقة وجود جزء ثاني من المسلسل".