نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يكشف كواليس منشوره الذي يشكر فيه تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرج محمد سامي في أحد الحوارات الصحفية على هامش تكريم في مهرجان دير جيست عن المنشور الذي نشره وشارك به جمهوره عن دعم تامر حسني له في بداياته.

حيث كشف محمد سامي سبب هذا المنشور قائلاً: "ده أقل تقدير لتامر حسني على اللي هو عمله معايا في بداياتي وحتى من غير بداياتي..البوست اللي كتبته مش كفاية لو قعدت أكتب عنه هقعد أكتب حاجات كتير..فاكر مرة كنت بعمل مسلسل نسل الأغراب وكلمت تامر قبلها علطول، وتامر معروف إنه مش بيغني تترات يعني تامر ماغناش إلا تتر مسلسله "آدم" في 2011".

وتابع قائلاً: " فـ أنا كلمت تامر وقولتله إني عاوزه يغني التتر والأغاني اللي في المسلسل..تامر عملنا الأغاني ببلاش مع إن تامر لو عمل أغاني لأي مسلسل هيكون المقابل كبير جدًا لأنه نجم كبير جدًا".

وأضاف قائلاً: "في مسلسل ولد الغلابة لما طلبنا من تامر يكون ضيف شرف وافق مع إن تامر مابيطلعش ضيف شرف ومش هتلاقي حاجة تامر ظهر فيها كضيف شرف".

واختتم حديثه قائلاً: "تامر دائمًا وأبدًا الداعم الأول ليا في مشواري كله..وأنا صغير وأنا كبير ، عمره ما اتأخر عني فـ أنا بعشق تامر حسني وبحبه وبحترمه وشايله حاجات كتير أوي وأكتر واحد أتمناله النجاح هو تامر حسني".

منشور محمد سامي عن تامر حسني

وجه محمد سامي رسالة لتامر حسني:وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وأنا قاعد إمبارح في التصوير افتكرت الرحلة والشقي والتعب من أول عمل لحد العمل اللي بصوره دلوقتي وافتكرت صعوبة الحصول علي فرصة عشان الواحد يثبت نفسة ويحقق أحلامه".

واستكمل:" فطبعا افتكرت أخويا وصاحبي الجدع الطيب الخلوق اللي دعمني من أول لحظة وكان سبب في اللي أنا فيه دلوقتي، تامر قدملي كل الدعم والحب والامكانيات اللي خلتني اثبت نفسي وبالذات في وقت كان صعب الشباب ياخد في الدرامة فرصة بحجم مسلسل آدم".

وأضاف: "فاكر اني الكل كان رافض اني اخد الفرصة دي ومستكبرينها عليا الا هو وقف في ظهري كأنه بيحارب لأخوه وبصلي مرة والظروف كلها ضدي وكنت حاسس وانا بحضر انهم هيجيبو حد غيري وقاللي ده مسلسلك وهتعمله وهتنجح وهتنجحنا معاك، حتي طريقته المتواضعة وهو بيقوللي مسلسلك كأني عامل تسع مسلسلات قبله تحسس الواحد بنفسه وأهميته ".

واختتم:" أشهد أمام الله إنك طول عمرك متواضع ومؤدب وتطلب الحاجة باحترام، ومع الكرو محترم وعشان كدة كلنا روحنا فيك، بحبك يا صاحبي وتستاهل كل حاجة حلوة يا أجمل قلب، ويا رب يرزق كل الناس باللي يساعدهم علي تحقيق أحلامهم زي ما رزقني بتامر حسني".

آخر أعمال تامر حسني مع محمد سامي

يذكر أن أخر أعمال تامر حسني مع محمد سامي فيلم تصبح على خير وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى حول مهندس ناجح وثرى يدعى "حسام الخديوى"، يعانى من مشاكل فى حياته الطبيعية فيلجأ إلى حياة بديلة من خلال جهاز جديد يُدخله فى عالم الأحلام.