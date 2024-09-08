هيفاء وهبي بعد حذف أغانيها: ألبوم "بابا فين" ملكي وروتانا ليس لها الحق في حذفه

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة هيفاء وهبي على أسئلة جمهورها عن سبب حذف أغانيها من تطبيق "تيك توك" وذلك عبى صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

وكتبت هيفاء وهبي علي صفحتها الشخصية: "لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة Tik Tok بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني".

وأضافت: "ولكن الشركة وقفت لي ومسحت أيضا أغاني ألبوم بابا فين!! أحب أن أوضح بأن أغاني ألبوم (بابا فين ) تعود ملكيته لي أنا شخصيا! ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أية منصة تحت طائلة المساءلة القانونية".

وتابعت هيفاء وهبي: "وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل غير القانوني، للعلم، شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيع الألبوم ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الآن! اقتضى التوضيح ردا على التساؤلات الكثيرة وشكرا".