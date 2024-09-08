نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز الفائزين لـ جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أقيمت فعاليات ختام النسخة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التي كانت حافلة بالأفلام القوية، وشهدت حضور عدد كبير من نجوم هوليوود.
حصل الفيلم البريطاني Paul & Paulette Take A Bath على جائزة الجمهور في مسابقة أسبوع النقاد، وذهبت الجائزة الرئيسية إلى الفيلم البرتغالي Manas.
وذهبت جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم العام الماضي إلى Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس، بينما ذهبت الجائزة الكبرى إلى فيلم Evil Does Not Exist للمخرج ريوسوكي هاماجوتشي.
وفيما يلي قوائم جوائز مهرجان فينيسيا لعام 2024..
الأسد الذهبي
“The Room Next Door،” Pedro Almodóvar
لجنة التحكيم الخاصة
“April،” Dea Kulumbegashvili
الأسد الفضي (لجنة التحكيم الكبرى)
“Vermiglio،”‘” Maura Delpero
أفضل مخرج
Brady Corbet، “The Brutalist
أفضل ممثل
Vincent Lindon، “The Quiet Son
أفضل ممثلة
Nicole Kidman، “Babygirl”
أفضل سيناريو
Murilo Hauser، Heitor Lorega، “I’m Still Here”
أفضل ممثل صاعد
Paul Kircher، “And their Children After Them”
جائزة لجنة التحكيم الكبرى
“Ito Meikyu،” Boris Labbé
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
“Oto’s Planet،” Gwenael François
جائزة الإنجاز
“Impulse: Playing With Reality،” Barry Gene Murphy، May Abdalla
جوائز آفاق
أفضل فيلم
“The New Year That Never Came،” Bogdan Mureşanu
The New Year That Never Came
أفضل مخرج
Sarah Friedland، “Familiar Touch”
لجنة التحكيم الخاصة
“One of Those Days When Hemme Dies،” Murat Firatoglu
أفضل ممثلة
Kathleen Chalfant، “Familiar Touch”
أفضل ممثلة في مسابقة آفاق
أفضل ممثل
Francesco Gheghi، “Familia
أفضل سيناريو
Scandar Copti، “Happy Holidays
أفضل فيلم قصير
“Who Loves the Sun،” Arshia Shakiba
HORIZONS EXTRA
جائزة الجمهور:
“The Witness،” Nader Saeivar
كلاسيكيات فينيسيا
أفضل وثائقي
“Chain Reactions،” Alexandre O. Philippe
أفضل فيلم مرمم
“Ecce Bombo،” Nanni Moretti
VENICE IMMERSIVE