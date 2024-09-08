أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل العراق



القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيا الفنان أحمد سعد حفلًا فنيًا مميزًا في العراق، حيث شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا حماسيًا من قبل المعجبين.



قدم سعد مجموعة من أشهر أغانيه التي نالت إعجاب الحضور، مما جعل الحفل يتوج بنجاح باهر. تعكس هذه الفعالية مدى شعبية أحمد سعد في الوطن العربي، وحرصه على تقديم أفضل العروض لجمهوره.



وأعرب سعد عن سعادته، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، عن نجاح حفله في العراق، والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر أحمد سعد صور الحفل، وعلق عليها قائلا: أول مرة مع جمهور أربيل العراق، والحقيقة أنا اتبسطت معاكم جدا جدا، إيه الناس الحلوة دي.

تعليقات الجمهور على منشور أحمد سعد



وفورا من مشاركة الجمهور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات نورت العراق ياريت تكرر الزيارة، الحفلة كانت جميلة بوجودك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ألف مبروك، وغيرها من التعليقات.



أحمد سعد يحتفل بأغنية بنت ناس



واحتفل أحمد سعد منذ أيام، بتصدر أغنيته الجديدة بنت ناس تريند يوتيوب، بعد ساعات من طرحها، وكتب عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: "بنت ناس تريند 1 مصر، وتريند في جميع الدول العربية".

