نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يوجه رسالة شكر لـ محمد سامي ويعاتب آخرين..ماذا قال ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص تامر حسني على توجيه رسالة شكر للمخرج محمد سامي بعد تصريحات الأخير في برنامج et بالعربي حول مساندة تامر له من بداياته حتى الآن.



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري الفيديو معلقًا:"يمكن وقف الوقفات دي مع ناس كتير بس وصلوا استكترو يقولوا كلمة حق أو لو اتقالت بتتقال من ورا القلب، سبحان الله أكتر حد قال كلمة تجبر بخاطري هو أكتر واحد نجح واللي أنكر واتحول اختفى والأصيل نجح وعدا كل الحدود النجاح بمجهوده وقلبه ".



واستكمل:" لا يصح الا الصحيح، شكرًا يا أسطورة جيلك يا حبيب قلبي يا محمد يا سامي وربنا يزيدك نجاح وقوة وتألق ".

رسالة محمد سامي لـ تامر حسني



تحدث محمد سامي عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بتامر حسني وذلك على هامش لقاءه مع et بالعربي بمهرجان دير جيست.



وأكد محمد سامي أن تامر حسني أكبر داعم له خلال مسيرته، وأن الرسالة التي وجهها له منذ عدة أيام ليست كافة على فكرة وقوف ومساندة تامر له.



وقال محمد سامي في تصريحاته مع et بالعربي: "أقل تقدير وأقل رد لتامر حسني على اللي عمله معايا في بداياتي ومن غير بداياتي تامر حسني، في موقف لتامر حسني ساعة مسلسل نسل الأغراب تامر مبيغنيش تترات وقت المسلسل طلبت منه يعملي اغاني المسلسل عملها ببلاش، في ولد الغلابة طلع معايا ضيف شرف مع إنه مبيعملش كده، هو دايمًا داعم ليا زانا كبير وانا صغير وعمره ما اتخلى عني انا بعشقه وبحترمه”.



آخر أعمال تامر حسني مع محمد سامي

يذكر أن أخر أعمال تامر حسني مع محمد سامي فيلم تصبح على خير وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى حول مهندس ناجح وثرى يدعى "حسام الخديوى"، يعانى من مشاكل فى حياته الطبيعية فيلجأ إلى حياة بديلة من خلال جهاز جديد يُدخله فى عالم الأحلام.



فريق عمل تصبح على خير

يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم منهم تامر حسني، نور، مي عمر، محمود البزاوي، بدرية طلبة، درة، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.