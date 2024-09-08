نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 سبتمبر ..موعد عرض مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر إيمان العاصي عرض مسلسل برغم القانون الذي يشهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما ، وتقوم قناة on بعرضه يوم الأحد الموافق 15 سبتمر الجاري، وتتعرض ايمان العاصي خلال أحداث المسلسل لإختفاء زوجها بعد زواج 10 أعوام لتمر بالعديد من الأحداث التشويقية خاصة أن لديها منه طفلين.

تفاصيل شخصية إيمان العاصي ورحاب الجمل

وتجسد إيمان العاصي خلال أحداث العمل شخصية سيدة تدعى ليلى متزوجة من الفنان محمد القس ولديها شقيقة وهى رحاب الجمل متزوجة من الفنان وليد فواز وتتعرض

لأحداث مختلفة سواء مهنية أو عائلية.

فريق عمل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

أخر أعمال إيمان العاصي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث وتألقت خلاله بشخصية دلال، وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.