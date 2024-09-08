نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تتصدر التريند.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة هيفاء وهبي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد ردها على سؤال متابعيها بسبب أزمتها في حفل كفر الشيخ التي حملها فيها أربع رجال أثناء غنائها، وبسبب حذف أغانيها من تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

رد هيفاء وهبي على حذف أغانيها

وجاء رد هيفاء من خلال تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، حيث كتبت:" لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة Tik Tok بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني".

وأضافت: "ولكن الشركة وقفت لي ومسحت أيضا أغاني ألبوم بابا فين!! أحب أن أوضح بأن أغاني ألبوم بابا فين تعود ملكيته لي أنا شخصيا! ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أية منصة تحت طائلة المساءلة القانونية".

وتابعت هيفاء وهبي: "وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل غير القانوني، للعلم، شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيع الألبوم ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الآن، اقتضى التوضيح ردًا على التساؤلات الكثيرة وشكرا".