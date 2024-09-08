نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة الثالثة من 100 سنة غنا تكرم مشوار الموسيقار الكبير بليغ حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار الجهود الهادفة إلى الحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم عروض المشروع الفني 100 سنة غنا الذي يقام بالتعاون مع الفنان القدير على الحجار حيث تقام الليلة الثالثة فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 13 سبتمبر على المسرح الكبير، وتستضيف النجمان محمد محيي ووائل الفني، وتم تخصيصها لتكريم مشوار الموسيقار بليغ حمدي، وذلك من خلال أوبريت غنائي استعراضي تمثيلي بعنوان "أمل مصر" من إخراج عصام السيد،اعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم بمصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج وتصميم الاستعراضات شيرين حجازي،جرافيك حسام أحمد،ديكور محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان.

أعمال بليغ حمدي

ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار بليغ حمدي من خلال 20 لحنًا من أعماله الغنائية الشهيرة ومنها حب إيه، على حسب وداد قلبي، يا اسمراني اللون، لما انت ناوي علي السفر، علي رمش عيونها، يا نخلتين في العلالى، على قد ما حبينا، اللي بنى مصر، طاير يا هوا، مولاي إني ببابك، وعمل جديد يقدم لأول مرة.



ويشارك فى أداء الأعمال نجوم الأوبرا إيناس عز الدين، حنان عصام، أحمد عبد العزيز بالإضافة إلى صوليست القانون أمنية صبري.

تفاصيل مشروع “100 سنة غنا”

يذكر أن المشروع الفنى ١٠٠ سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .