نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مسلسل "ظلم المصطبة".. أعمال جمعت بين إياد نصار وريهام عبدالغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجمان إياد نصار وريهام عبدالغفور في ماراثون دراما رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسل "ظُلم المصطبة"، الذي يضم عدد كبير من الفنانين،ويتم حاليًا التحضير للعمل والتعاقد مع باقي الأبطال إستعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، ويعرض لكم “دوت الخليج الفني” خلال السطور التالية أبرز الاعمال التي جمعت بين إياد نصار وريهام عبدالغفور.

أعمال جمعت بين إياد نصار وريهام عبدالغفور

ويعد هذا العمل ليس التعاون الأول بين إياد نصار وريهام عبدالغفور، حيث سبق وتعاونا في عدة أعمال فنية ناجحة، آخرها كان مسلسل "وش وضهر" الذي عُرض في عام 2022 على منصة "شاهد"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم:إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محسن منصور، محمود قابيل، وميمي جمال، وأخرجه مريم أبو عوف.

وكان التعاون الأول بين الفنان إياد نصار وريهام عبدالغفور، كان من خلال مسلسل "حارة اليهود" الذي تم عرضه في عام 2015. وتدور أحداث المسلسل التاريخي الدرامي تناول الحياة في حارة اليهود في مصر خلال الفترة من عام 1948 حتى العدوان الثلاثي. وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: منة شلبي، هالة صدقي، سيد رجب، أحمد حاتم، والراحل سامي العدل، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.