نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. "المستريحة" يستأنف تصويره من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف فريق عمل فيلم "المستريحة" تصوير مشاهده مرة أخرى بعد فترة توقف، وذلك في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم، على رأسهم الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا في دور العرض السينمائية.

ليلى علوي

من جهتها، أكدت الفنانة ليلى علوي أن هذا الفيلم يختلف عن الأعمال السابقة التي جمعتها بالفنان بيومي فؤاد، سواء من حيث الأحداث أو الشخصية التي تجسدها، وهو ما سيلاحظه الجمهور بعد عرض الفيلم.

أبطال فيلم المستريحة

فيلم "المستريحة" من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.