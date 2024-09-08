نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يتألق بحفل جماهيري ضخم في العراق.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوي حفلاته في العراق والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضور جماهيرى كبير.

تفاصيل الحفل



وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر نحو ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بالحفل الذي أحياه في العراق وقال مبسوط بأول مرة جمهور أربيل بالعراق وتشرفت بلقاء الجمهور العراقى الذى أحبه كثيرا وهو جمهور عزيز على قلبي.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وتخطت حاجر مليون مشاهدة.