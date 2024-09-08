نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فساتينها ضاعت في الواد سيد الشغال.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن أسرار من حياة والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي أسرار في حياتها والملابس التي كانت تظهر بها في أعمالها الفنية وحياتها، وذلك خلال لقائها مع برنامج أهلا بالستات، الذي تقدمه الإعلامية بثينة توكل والشيف حسن، على قناة mbc مصر.

ابنة رجاء الجداوي تكشف اسرار من حياة والدتها

وقالت أميرة: والدتي كانت تقوم بتصميم ملابسها بنفسها، حيث تمسك بالقلم وترسم التصور الذي تريده في كراسة الرسم، ثم تعطيه للديزاينر لكي يصنع لها هذه الملابس، كما كانت تهتم بالاكسسوارات التي تعتبرها مهمة جدًا للشخص ولكن بشرط أن تكون مناسبة لملابسه، قدمت مسرحية الواد سيد الشغال في أمريكا وإستراليا، وفي إحدى المرات فساتين رجاء الجداوي لم تصل معها إلى أمريكا وكانت وقتها تستعد لعرض الواد سيد الشغال هناك، وتفاجأت بضياع ملابسها التي كانت ستقدم بها العروض، ولكن المنتج سمير خفاجة وقتها، أشار إليها بأن تشتري ما تريد من ملابس من المحلات في أمريكا، وفي النهاية بعد انتهاء العروض واستعداد والدتي للسفر حصلت على الشنط الضائعة منها.

أبرز اعمال رجاء الجداوي

قدمت رجاء الجداوي أفلام إشاعة حب وثمن الغربة وأيام في الحلال وبريق عينيك وعاد لينتقم والوحل والبيه البواب وتيمور وشفيقة والثلاثة يشتغلونها وكركر ومراتي وزوجتي، فيلم حنفي الأبهة، ومسلسلي أحلام الفتى الطائر وعوالم خفية، ومسرحيتي الواد سيد الشغال والزعيم، من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية هند والدكتور نعمان وأوان الورد وتامر وشوقية ونونة المأذونة وعائلة الحاج متولي وشربات لوز ويوميات زوجة مفروسة أوي وفي غمضة عين ولعبة النسيان الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

ذكري وفاة رجاء الجداوى

يذكر ان امس كان ذكرى ميلاد الراحلة رجاء الجداوي، التي ولدت في 6 سبتمبر من عام 1934، حيث أعُلن في يوم 24 مايو 2020 إصابة رجاء الجداوي بمرض فيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، وتم نقلها إلى مستشفي أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، وأخر تحليل لها أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" قبل وفاتها بقرابة 5 ساعات، وتعد رجاء واحدة من أكثر النجمات أناقة واهتمامًا بعالم الموضة والأزياء في تاريخ الفن.