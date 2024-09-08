نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة ملفتة.. ياسمين الخطيب تتألق في شوارع باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الإعلامية ياسمين الخطيب الانظار لها، بعدما استعرضت أنوثتها بإطلالة مكشوفة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة ياسمين الخطيب من احدث ظهور لها

وظهرت ياسمين الخطيب بفستان عاري الكتفين قصير فوق الركبة باللون الاسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ مصنوع من الجلد، وحملت حقيبة كروس باللون الابيض، تركت خصلاتها الشقراء تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بشكل ناعم.

اسرار من حياة الإعلامية ياسمين الخطيب

سبق، تحدثت الإعلامية ياسمين الخطيب من قبل عن ازواجها، وقالت: "تعرضت للضرب المبرح من قبل أزواجي السابقين، ورأيي بنصائح ياسمين عز للسيدات، نصائح كوميدية وقبل ما أسمعها أو أسمع رضوى الشربيني هقطع وداني".

اسماء كُتب ياسمين الخطيب

شاركت ياسمين في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، وأكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة".

آخر أعمال ياسمين الخطيب

وكان آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب"، الذي يعد من أهم الأفلام المصرية، التي عرضت حتى الآن في عام 2022»، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

أبطال فيلم "2 طلعت حرب"

ويعتبر فيلم "2 طلعت حرب" من تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنا سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى.

قصة فيلم "2 طلعت حرب"

تدور أحداث فيلم «حدث في 2 طلعت حرب» في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.