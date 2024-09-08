نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا شيحة وماجدة زكي يساندان طارق الجنايني في عزاء والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل عزاء والد المنتج طارق الجنايني والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، حسبما أعلن طارق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان غدًا الخميس، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حرصت الفنانة ماجدة زكي وهنا شيحة على الحضور لـ مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتقديم واجب العزاء ومساندة صديقهم طارق الجنايني في وفاة والده.

كما حرص عدد من نجوم الفن على الحضور لـ مسجد الشرطة بالشيخ زايد ومواساة طارق الجنايني، وكان على رأسهم الفنان هاني رمزي، نور قدري، تميم يونس، أحمد السقا، محمود الليثي، أحمد السبكي، أمير كرارة، سيد رجب.

وكان قد أعلن طارق الجنايني خبر الوفاة قائلًا: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني”.

وتابع طارق الجنايني: “سيتم تشييع الجنازة غدًا الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر، طريق الواحات وسيقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد 8 سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.