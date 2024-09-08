أنوشكا: "عادل إمام عمره ما انفعل على الفنانين في اللوكيشن وكل اللي بيتقال كذب"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة أنوشكا، إن الزعيم عادل إمام، لم ينفعل على الفنانين في حالة لو لم يتذكر أحد كلامه خلال وقت تصوير المشهد في اللوكيشن، وذلك حسبما قال البعض.

أنوشكا: عادل إمام يغضب للغاية عندما يتأخر الفنان عن موعده



وتحدثت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "عادل إمام مش بينفعل على حد من الفنانين زي ما بيتقال ولكن هو مش بيحب أن حد من الفنانين داخل المشهد مش مذاكر أو مش حافظ الكلام، لكن إحنا كنا مجموعة في "فرقة ناجي عطا الله" كلنا مذاكرين ومحدش فينا كان بيدخل مش حافظ أو أو مش محضر مشهده".



وأشارت أنوشكا، إلى أن الزعيم عادل إمام يكون هادئ لو كان هناك أحد من "الكومبارس" أو أحد الفنانين الجدد نسى مشهده، بسبب الرهبة لديهم الذي تجعلهم في حالة إرتباك شديدة ولكنه يتقبل ذلك الأمر بصدر رحب، ولكنه ما يجعله ينفعل هو تأخر أحد الفنانين على موعده أو ميعاد التصوير فعلى سبيل المثال التصوير كان الساعة 10 وفريق العمل لم يجهز للتصوير.



وأختتمت أنوشكا، حديثها قائلة: "لو في حد جه متأخر من الفنانين على ميعاد تصويره بيبقى لسبب ما، لكن مش لسبب أننا متدلعين الزعيم بيحب الإلتزام وكلنا في مسلسل فرقة ناجي عطا الله ملتزمين وكان بيحضر قبلنا كلنا في اللوكيشن".

نبذة عن أنوشكا

أنوشكا، مطربة وممثلة بدأت رحلتها الفنية منذ نهاية الثمانينات وحفرت اسمها في قلوب المصريين بعشرات الأغاني والألبومات الناجحة في التسعينات ومطلع الألفينات، كما مثلت مصر في عدة مهرجانات عالمية وتوجت بالجائزة الذهبية في مهرجان الفرانكفوني بباريس، بينما عملت في مسيرتها التمثيلية مع كبار النجوم مثل عادل إمام ويحيي الفخراني وسناء جميل، ومن أبرز أعمالها الدرامية مسلسل "جراند اوتيل" وآخر أفلامها "وش في وش"

