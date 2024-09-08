نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنوشكا عن أصولها الأرمينية: 'لو كنت ولد كنت دخلت الجيش' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة أنوشكا، إنها سعيدة للغاية بنجاح حفلها الأخير، الذي أقيم في مكتبة الإسكندرية ضمن مهرجان الصيف، قائلة:"كنت سعيدة وحاسة إني أتولدت من جديد في الحفلة دي وبقالي فترة مش بقف على المسرح ولقيت الجمهور بيغني معايا الأغاني بتاعتي ومحبة الناس ليا خلتني بقيت عامله زي الطفلة اللي بتبدأ من أول سطر".



وتحدثت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها لم تكون من أصول أرمينية بل كانت جدتها ووالدتها من أصل أرميني ولكن أصولها مصرية، معقبة بقول "لو كنت ولد كنت دخلت الجيش".



وأشارت أنوشكا، إلى أن الفضل يعود لنجاح مشوارها في الغناء أو التمثيل لله عزوجل ثم والدها والدتها، حيث دعموها بشكل كبير وكانا يقفا بجوارها ويساعدوها، وإختياراتها ترجع لما يُعرض عليها ولكنها تحاول جاهدة أن تختار الأفضل وما يناسبها من قناعات.

أنوشكا: ابتعدت عن الغناء من أجل التمثيل.. وحسيت نفسي على المسرح كأني طفلة بدأت من أول السطر



وأوضحت "أنوشكا"، أنا أبتعدت عن الغناء علشان التمثيل كان واخدني شوية ولكن برنامج "صالون أنوشكا" كان كله غنائي وبدأ المنتجون يطرحونه على القنوات، ولكني بالفعل بعيدة عن الغناء.



وأختتمت أنوشكا، حديثها قائلة:"الحمد لله ربنا كرمني أخر كرم في حفلتي الأخيرة واستقبال الجمهور ليا خلى الواحد حاسس بالدفا في المسرح وفرحانه جدا بكل نجاح بقدمه".



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



