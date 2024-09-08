نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يقترب من 2 مليون مشاهدة وتريند أول يوتيوب بأغنية "بنت ناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح أحمد سعد في تحقيق نجاح كبير جدًا بأغنية "بنت ناس" الذي قام بطرحها منذ 10 أيام فقط وحققت مشاهدات عالية بيوتيوب تقترب من 2 مليون مشاهدة بالإضافة إلى تريند أول يوتيوب.



تفاصيل أغنية بنت ناس



أغنية "بنت ناس" من كلمات مصطفى حدوته، الحان وليد العطار، توزيع إيهاب كلوبيكس.

كلمات أغنية "بنت ناس"



تضحكلي الدنيا في ضحكتها

و يسرقني الوقت في قعدتها

دي بتاخد العقل بحلاوتها

انا مقابلتش اجمل منها

تتدلع تختارعلي ذوقها

و بسيبها علي راحتها بشوقها

عيني بتحسدها علي هدوئها

انا مببطلش كلام عنها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجمالها يشهد كل الناس

و عيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها

بيروقلي الجو بروقانها

اسمي بيحلو علي لسانها

ولا حتي اربعه يملو مكانها

لا هي وبس مفيش غيرها

بتمزج لما اسمع صوتها

بتمزج أو ي لما ابسطها

و موافق علي كل شروطها

مش شايف في الدنيا دي غيرها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجملها يشهد كل الناس

وعيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد



و الجدير بالذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، ويذكر أن آخر أعماله الغنائية هي أغنية "هتجنن منه" والذي شاركه فيها النجمة مي عمر والنجم عمرو سعد، ولقد عرضت لأول مرة في برنامج "بيت السعد" من بيت أحمد سعد وعمرو سعد عند ضيافتهما للنجمة مي عمر.