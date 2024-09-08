نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أسرة فيلم المستريحة يستأنفون تصويره بعد عدة تأجيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف فريق عمل فيلم المستريحة تصوير مشاهده مرة أخرى بعد فترة توقف، وذلك في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم.

كواليس استئناف فيلم المستريحة

يصور صناع العمل في فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطال الفيلم، على رأسهم الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، مجموعة من النجوم الشباب، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا.

تحضيرات فيلم المستريحة

سبق، بدأ المخرج عمرو صلاح عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين،وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقداتمع باقى أبطال العمل

ابطال فيلم المستريحة

فيلم المستريحة من بطولة كل من: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم المستريحة

تقدم ليلي علوي خلال العمل شخصية النصابة شاهيناز وتدخل في صراعات مع رجل الأعمال حاتم العصب الذي يلعب دوره بيومي، وذلك من أجل الوصول إلى قطعة ألماس.

اعمال جمعت ليلي علوي وبيومي فؤاد

كان أول تعاون بين ليلى علوى وبيومي فؤاد من خلال فيلم "ماما حامل" والذى حقق نجاحًا ملحوظًا في السينما، وكرر الثنائئ التعاون مرة أخرى في فيلم "شوجر دادى" وشارك في بطولته كلا من بطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، وينتظر النجمان عرض فيلم "جوازة توكسيك" في شهر يوليو المقبل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.