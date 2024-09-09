نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فيلم Deadpool &Wolverine بطولة ريان رينولدز وهيو جاكمان، خطف الأنظار منذ عرضه على الشاشة، ووصلت إلى ايرادادته إلى مليار و269 مليونًا و537 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 26 يوليو الماضى.



وانقسمت الإيرادات بين 608 ملايين و537 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و660 مليونًا و805 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.