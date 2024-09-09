تعرف على تفاصيل شخصية مي عمر في "الغربان"



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت النجمة مي عمر خلال تصريحات تلفزيونية عن دورها من خلال فيلم "الغربان"، الذي تشارك في بطولته أمام النجم عمرو سعد.

وقالت : "فيلم الغربان تاريخي بس حاجة مش حقيقية، والشخصية قائدة جيوش،والفيلم يقدم صورة مختلفة جدا وأكشن مختلف جدا، وتمرنت كتير لأن الأكشن صعب، مع مدربين من روسيا شاطرين جدا، وعملنا مشاهد خطيرة".

تفاصيل مسلسل اش اش

وعلى صعيد آخر ، يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسل "إش إش" الذي تشارك به مي عمر في السباق الرمضاني 2025، وتقدم مي عمر دور راقصة خلال أحداث مسلسل "إش إش".



آخر أعمال مي عمر



والجدير بالذكر آخر أعمال مي عمر مسلسل "نعمة الأفوكاتو، ودارت أحداث مسلسل حول "نعمة سعيد أبو علب" التي تعمل محامية وتتخذ من قهوة بلدي مقرا لها، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل بيع منبهات ويحلم بكسب قضية وقف تجعله يرث ملايين الجنيهات، تترافع "نعمة" في قضية كبرى وتحصل للمتهم على البراءة وتأخذ أتعاب 10 ملايين جنيه، فتقرر أن تعطيها لزوجها وتخبره أنه كسب القضية التي انتظرها طوال حياته، للتغير حياة زوجها وتفاجأ "نعمة" من تصرفاته.



أبطال مسلسل “نعمة الأفوكاتو”



يشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.

