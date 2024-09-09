"ضربتنى بقوة".. ماجد المصري يكشف كواليس مشاهد صفعه من هند صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - أعاد الفنان ماجد المصري الحديث عن تجربته في التعاون مع الفنانة هند صبري في مسلسل "مفترق طرق" خلال مقابلة في برنامج "عرب وود".

أشاد ماجد المصري بهند صبري ووصفها بأنها ممثلة متميزة وذات وعي عالٍ، مشيرًا إلى أنها تهتم بكل تفاصيل العمل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وتكرس وقتًا وجهدًا كبيرين لتحقيق أفضل النتائج.

كما تحدث عن مشهد الضرب في المسلسل، مشيرًا إلى أنه كان يتفادى الضرب بسبب عدم تعرضه للضرب في حياته من قبل، مما جعل تصوير المشهد يستغرق ساعة ونصف، وأضاف ضاحكًا أن هند صبري، على الرغم من لطفها، ضربتها كانت قوية.

مسلسل مفترق طرق

وجسد خلال أحداث المسلسل شخصية عمر وهو محافظ وزوج هند صبري، ويتورط في قضايا فساد وفضائح جنسية يدخل بسببها السجن، الأمر الذي يدخل هند في أزمات عديدة وتضطر للعودة مرة أخرى إلى عملها كمحامية بعد غياب سنوات عن الحياة المهنية.

أحداث مسلسل مفترق طرق

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل مفترق طرق

وكان آخر أعمال ماجد المصري هو مسلسل محارب مع حسن الرداد وأحمد زاهر، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، وشارك في بطولته ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.