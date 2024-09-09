نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنوشكا: عادل إمام اختارني في "فرقة ناجي عطا الله" ووقعت قبل أن اقرأ الدور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة أنوشكا، عن نجاح مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، الذي قدمته مع الزعيم عادل إمام، موضحة أنه هو الذي أختارها لكي تقدم دور حبيته في المسلسل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" التي تقدمة الإعلامية نهال طايل، الذي يتم عرضة عبر شاشة صدي البلد.

وقالت أنوشكا: "بعتبر عادل إمام مبقاش كبير من فراغ هو اسم على مسمى وكل اللي أقدر أقوله على عادل إمام هو كمية كبيرة من البساطة ومن الأبوة مش بس ليا، لكن لفريق المسلسل كله وسافرنا مع بعض في أكتر من بلد وكان بيطمن علينا قبل ما نخش ننام أو يشوف حد فينا لو محتاج حاجه".

صرحت أنوشكا أن نجاحها في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" جاء بعد اختيارها من قبل الزعيم عادل إمام والمخرج رامي إمام، وذلك عقب دورها في مسلسل "قانون المراغي"، وأضافت أن أحد أفراد فريق العمل تواصل معها لاحقًا وأخبرها أن شخصًا ما سيتصل بها.

وأضافت: "جالي تليفون بقول ألو.. قالي أنا عادل إمام عاوزك في المسلسل بتاعي، قولولتله مضيت يا أستاذ.. قالي هتمضي كده عمياني.. مشيت كده عمياني وراك من غير ما أقرى الدور".

وأختتمت حديثها قائله: "من أحلى الأوقات لما تقعدي مع عادل إمام وتتكلمي معاه وتاخدي رأيه في حاجه وخصوصا المشاكل الإنتاجية اللي بنمر بيها في الوقت الحالي وبعتبر بساطته سر قوته وتعلق الناس بيه وهو واحد مننا وكبيرنا ومهما أقول عنه مش هقدر أوفي حقه".