زينب العبد: أتمنى أن أعيش في الماضي وهؤلاء العتاولة في حياتي (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة زينب العبد فى تصريحات خاصة للفجر الفني عن سعادتها العارمة بتكريمها فى مهرجان همسة وعن ردود الأفعال على دورها في مسلسل " عمر أفندى" قائلة:" سعيدة للغاية بتكريمي وبردود الأفعال عن مسلسل " عمر أفندي" وخاصةً دورى إبتسام أو أم هبة الاسم الآخر لي في المسلسل والمسلسل يستحق هذا النجاح وجميعًا بذلنا قصارى جهدنا".

الفنانة زينب العبد ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

زينب العبد: كل شئ قديم جميل للغاية

و كشفت زينب عن حبها الشديد وحنينها لعالم الماضي قائلة:" إذا يوجد سرداب سأذهب إلى الماضي على الفور فأنا أحب الأشخاص القديمة والملابس والأماكن كل شئ قديم جميل للغاية كُنت أتمنى أن أعيش في الماضي".



زينب العبد: أشارك في مسلسل “العتاولة 2”

وأكدت على تواجدها في مسلسل “العتاولة 2”، ولكن حتى الآن لم تبدأ تصويره، وأما عن العتاولة في حياتها فكانت إجابتها هي: "والدي والدتي رحمة الله عليهم ".

و أشارت أنها تحضر إلى عمل جديد خلال هذه الفترة وسيعرض في الأوف سيزون.

