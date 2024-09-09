8 عروض مسرحية في ثامن أيام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الثامن من فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الحالي على مسارح القاهرة، تقديم 8 عروض المسرحية.

عرض "BEHULA LAKH"

وفي تمام الساعة السادسة مساء يقدم عرض "BEHULA LAKH" من (الهند) بمسرح العرائس، وفي التوقيت ذاته يقدم عرض "بوتكس" من (الأردن) على مسرح الهناجر، وفي الساعة الثامنة مساء يقدم عرض "Mute صمت" من (الكويت) على مسرح الفلكي.

قاعة زكي

وفي التوقيت ذاته يقدم "Salon" من (المجر) على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وكذلك عرص "Wound" من (ألمانيا)، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً يقدم على مسرح السلام عرض " Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon"، وفي التوقيت نفسه يقدم عرض "Water" من (جنوب إفريقيا) على المسرح القومي، وكذلك يقدم على مسرح السامر عرض "تاء التأنيث ليس ساكنة" من (العراق).