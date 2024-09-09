نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صحبي يكشف مصير الجزء التاسع من مسلسل "ونيس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الكبير محمد صبحي، مصير الجزء تاسع من مسلسل "ونيس"، والذي يعد مطلبََا جماهيرََا، حيث حقق العمل على مدار ثمانِ مواسم نجاحََا هائلاََ على مستوى الدراما المصرية.

منشور محمد صبحي



وعلق محمد صبحي في لايف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جزء تاسع من ونيس، ده مطلب الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، و12 مليون يكتبوا لي إنهم عاوزين تقديم أجزاء جديدة ومبسوط أن الناس كتير وجمهور كبير واعي إننا في عصر التفاهة في الفنون والثقافة والسلوك والتواصل الاجتماعي، ورغم أن عندنا أحداث عالمية وفلسطين، وأحداث دامية لكن المتصدر أخبار الطلاق ومين ضرب مين ومين رجع لمين".



وتابع:" شيء مضحك وبقول دايماََ إننا عصر التفاهة مفروض علينا من أعدائنا علشان يغيب وعيك ويكون وطنك لقمة زائغة يعملوا اللي هما عاوزينه مش اللي احنا عاوزينه".

مسرحية فارس يكشف المستور



وعلى صعيد آخر، كشف الفنان محمد صبحي، عن تفاصيل مسرحيته "فارس يكشف المستور"، المقرر عرضها يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل، ويستمر عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، والتي تعد استكمالًا لمسلسل "فارس بلا جواد" الذي قدمه من قبل.