نبيلة عبيد لـ غادة عبدالرازق:"نجمة مبدعة تستحق الجوايز"

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة للفنانة غادة عبدالرازق، عبرت فيها عن سعادتها واعجابها بجميع أعمالها الفنية، وجمالها المتميز، وهنئتها أيضًا بحصولها على جائزة دير جيست كأفضل ممثلة دراما تلفزيونية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت نبيلة عبيد صورة لـ غادة عبد الرازق، وعلقت عليها قائلة:" النجمة الجميلة غادة عبدالرازق، عاجباني في كل خطواتها.. إطلالاتها..اختياراتها الفنية..أناقتها المختلفة والمميزة جدًا.. وكمان محافظتها على الرشاقة التي اكتسبتها، كل ده يخليني أقولها انتي فعلا نجمة مبدعة تستحق الجوايز، ومبروك فوزك بجائزة ديرجست كأفضل ممثلة دراما تلفزيونية..مساكم ورد".

آخر أعمال غادة عبدالرازق

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق في السينما، هو فيلم "تاني تاني"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.



أبطال وصناع فيلم "تاني تاني"



وشارك في بطولة فيلم فيلم "تانى تانى" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.





أحداث فيلم "تاني تاني"

وتدورأحداث فيلم "تاني تاني" حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.





آخر أعمال غادة عبدالرازق في الدراما



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق في الدراما، هو مسلسل "صيد العقارب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب"



ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن.

أحداث مسلسل “صيد العقارب”

أحداث مسلسل “صيد العقارب”



وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.