مهرجان المسرح العربي يحتفي بالإبداع ويقدم "ماستر كلاس" للمؤلف محمود حمدان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن تنظيم "ماستر كلاس" للمؤلف محمود حمدان، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، تأتي هذه الدورة تحت اسم الفنان كريم عبد العزيز، ويقام المهرجان برعاية أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية.

كما تشرف على المهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيسة الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

السيرة الذاتية لمحمود حمدان



محمود حمدان تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام المبدعين العرب عام 2009، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من أكاديمية الفنون عام 2011.

من بين أعماله الدرامية التي ألفها مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" الجزء الثالث، وفيلم "الديزل"، ومسلسل “عوالم خفية”، حاليًا يشارك في تأليف مسلسل "فهد البطل"، والذي من المتوقع أن يتم عرضه في رمضان 2025.

إلى جانب التأليف، شارك حمدان في التمثيل في مسلسلات مثل "إلا أنا" و"اختراق".

فعاليات المهرجان وموقعه



تستضيف محافظة الإسكندرية فعاليات مهرجان المسرح العربي في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل، ويضم المهرجان سبعة عروض مسرحية تتنافس على جوائز الدورة الخامسة. ستقام العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، في حين سيُقام حفلي الافتتاح والختام في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش.

ورش فنية وتكريمات خاصة



إلى جانب العروض المسرحية، سيشهد المهرجان العديد من الورش الفنية المميزة، وسيتم تكريم عدد من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم في عالم المسرح والفن.

كما يتوقع الجمهور العديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات المهرجان، سيتم الكشف أسماء المكرمين ولجان التحكيم في وقت لاحق.