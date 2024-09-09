أحمد مراد يتحدث عن فيلم "أم كلثوم": " هتشوفوا حاجات عمركم ما شوفتها "

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الكاتب أحمد مراد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، عن تفاصيل فيلم "أم كلثوم" الذي يعكف على تحضيره مع المخرج مروان حامد، وذلك ضمن التعاون المصري السعودي المشترك الذي يشرف عليه صندوق "بيج تايم".

وصرح مراد أن الفيلم يبرز جوانب جديدة عن أم كلثوم لم تُعرض من قبل، قائلًا: "هتشوفوا حاجات عنها عمركم ما شوفتها، وأما قرأت عنها عرفت أنها كانت مليئة بالأسرار والتحديات، وهي شخصية تختلف تمامًا عما رأيناه."

رأي أحمد مراد في جائزة القلم الذهبي

وفي سياق آخر، أعرب أحمد مراد عن رأيه في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، قائلًا: "آن الأوان لأن نرى أفكارًا جديدة، وقد بدا غريبًا للناس أننا نعمل على تحويل الروايات إلى سينما ونتعرض لانتقادات، لكن الحمدلله وجدنا من يربط الروايات بالسينما بطريقة جديدة."

وأشار إلى أن الوطن العربي يصدر نحو 6.5 ألف رواية سنويًا، موضحًا أن هناك شروطًا صارمة للتقييم، مؤكدًا: "نحن نتحدث عن شيء يتجاوز جائزة نوبل."

مروان حامد يتحدث عن جائزة القلم الذهبي وعلاقة السينما بالأدب

من جانبه، تحدث المخرج مروان حامد عن جائزة القلم الذهبي، معبرًا عن سعادته بالتجربة الجديدة والفرصة التي توفرها للشباب العربي.

وقال حامد: "الجائزة تتيح لنا التعرف على الأعمال الأدبية الجديدة وتكشف عن أعمال عربية متنوعة. علاقة السينما بالأدب وثيقة للغاية، وأعمال كثيرة تستند إلى الأدب."

وأضاف: "أحث الكتاب على الكتابة بحرية، فهناك فرق كبير بين كتابة السيناريو والرواية، حيث أن السيناريو يتطلب مراعاة للزمان والمكان، ويجب أن يكون العمل أصيلًا ومميزًا".