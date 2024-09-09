نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة "أنا فنان.. أنا مبدع" لذوي الهمم بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد متحف سوهاج القومي، يوم الأحد، استمرار فعاليات البرنامج الصيفي المجاني لذوي الهمم، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان "أنا فنان.. أنا مبدع".

يهدف البرنامج إلى دعم وتطوير المواهب لدى ذوي الهمم ضمن المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة المصرية.

ورش فنية وحرفية متنوعة

تضمنت الفعاليات التي ينفذها قسم الموهوبين، برئاسة د. فاطمة الزهراء رضوان، ورشًا فنية وحرفية متنوعة. شملت الورش تصميم إكسسوارات للفنانة آلاء عبد الرحيم، وتعليم أساسيات التطريز للفنانة خلود طه. كما قدمت الفنانة نهى صالح ورشة تصميمات بالصلصال والطين الأسواني، بينما قامت د. فاطمة الزهراء رضوان بتدريب ورشة رسم.

مشاركة طلاب الفئات الخاصة

شاركت في الفعاليات عدد من طلاب برنامج الفئات الخاصة، بالتعاون مع إدارة التربية المتحفية والمؤسسة العربية لذوي الهمم. كما شهدت الفعاليات حضور د. علاء القمحي، وكيل المتحف، ونخبة من المثقفين وقيادات قطاع الآثار بالمحافظة.

أنشطة صيفية مكثفة من فرع ثقافة سوهاج

قدّم فرع ثقافة سوهاج، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، مجموعة من الأنشطة الصيفية المكثفة. تشمل هذه الأنشطة قوافل حياة كريمة، المشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية.

كما تتضمن الأنشطة المكتبات وذوي الهمم، اللقاءات الثقافية، الأمسيات الشعرية، مناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، بجانب جولات أتوبيس الفن الجميل وورش السينما.