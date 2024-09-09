نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل "مطعم الحبايب" على منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة شاهد لعرض مسلسل "مطعم الحبايب" بدءًا من يوم الخميس 3 أكتوبر، حيث من المنتظر أن يحقق المسلسل حضورًا لافتًا على المنصة.

الإعلان التشويقي الأول

طرحت منصة شاهد الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "مطعم الحبايب"، من بطولة الفنان أحمد مالك. وقد تم نشر البرومو عبر الحساب الرسمي للمنصة على إنستجرام، حيث دعا الجمهور للتفاعل وتوقع الأبطال قبل الكشف الرسمي عنهم.

جاء في التعليق المصاحب للبرومو: "الإعلان التشويقي الأول لمسلسل درامي رومانسي جديد، قدامكم 24 ساعة بس تتوقعوا مين الأبطال قبل ما نكشفهم بكرة، مطعم الحبايب، قريبًا على شاهد".

تفاصيل القصة

يتمحور مسلسل "مطعم الحبايب" حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعمًا في أحد الأحياء ويواجه صراعات مع أصحاب المطاعم المنافسة.

يجمع المسلسل بين الكوميديا والرومانسية، ويعكس التحديات والمواقف الطريفة التي يمر بها أبو المجد في محاولة لنجاح مشروعه.

طاقم العمل

المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم البارزين، منهم أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمود البزاوي، وإنعام سالوسة.

العمل من إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، ويعد من الأعمال المرتقبة التي تجمع بين الأداء المميز والقصة المشوقة.