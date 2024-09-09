نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أحمد بتشان ينتهى من تصوير عدة كليبات فى اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى الفنان أحمد بتشان من تصوير عدة كليبات فى اليونان، تمهيدًا لطرحهم تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن ألبومه الجديد وصاحبه فى تلك الرحلة المنتج ياسر خليل، الذى وضع خطة التصوير وأشرف على تنفيذهم، والشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع نادر حمدى، وتم التصوير على مدار ما يقرب من 10 أيام، ما بين آتينا وميكونوس مع المخرج شادى قاسم والمخرج الروماني Bogdan Daragiu.

ألبوم بتشان الجديد

ألبوم أحمد بتشان يضم 8 أغنيات وتم طرح الاغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي"، وسيتم استكمال الطرح مع الاسبوع المقبل.

أبرز حفلات أحمد بتشان

أحمد بتشان استطاع ان يحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية جعله متواجد فى عدة حفلات غنائية كبيرة في الوطن العربى مثل السعودية والإمارات والكويت، فضلًا عن تحقيق أغنياته ملايين المشاهدات عبر يوتيوب مثل "بعد غيابه" التى اقتربت من الوصول لـ 100 مليون مشاهدة، وغيرها من الاغنيات الأخرى.

أخر أعماله

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عدد من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

كما طرح أحمد بتشان أغنية "هقول واسمع"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، وإشراف عام ياسر خليل.