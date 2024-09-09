نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان VS-FILM وأكاديمية الفنون يطلقان مسابقة نقدية للأفلام القصيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل أكاديمية الفنون ومهرجان VS-FILM استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا، التي لا تتجاوز مدتها الـ10 دقائق.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، أن باب استقبال المقالات والدراسات سيغلق بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

بعدها، ستبدأ لجنة التحكيم في مهمتها لاختيار المقالات أو الدراسات الفائزة بجوائز المسابقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 30 ألف جنيه، حيث سيحصل الفائز الأول على جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه، والفائز الثاني على 10 آلاف جنيه، والفائز الثالث على 5 آلاف جنيه.

شروط المشاركة في المسابقة

أوضحت الدكتورة جبارة أن باب المشاركة مفتوح أمام المواهب من النقاد والكتاب أصحاب الجنسيات العربية، بشرط ألا يقل عدد كلمات الدراسة أو المقال عن 1500 كلمة، وألا يتجاوز 2000 كلمة.

تنظيم المسابقة وتعزيز الإبداع

قال الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان: "من الطبيعي أن يأتي تنظيمنا لأول حدث مواكب لانطلاق المهرجان بالتعاون مع أكاديمية الفنون، قلعة الإبداع في المنطقة العربية.

لقد أسهمت الأكاديمية في تقديم وإخراج مبدعين في شتى المجالات الفنية، وفي مقدمتها صناعة الأفلام بكافة أشكالها وألوانها وكتابتها وتحليلها نقديًا".

وأضاف أن المسابقة تعد بمثابة بداية حقيقية لمهرجان VS-FILM، الذي سيكشف عن فعاليات وأنشطة عديدة ستواكب ظهوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تفاعل المشاركين والإعلان عن الفائزين

من جانبه، كشف السيد زياد باسمير، نائب رئيس المهرجان، أن إدارة المسابقة والمهرجان تلقت مقالات ودراسات عديدة منذ بداية الإعلان عنها. وأضاف: "تتزايد الأعداد يومًا بعد يوم، مما يؤكد أن المواهب النقدية في المنطقة العربية بخير. ستكون هذه المسابقة فرصة حقيقية وقوية لظهور أسماء جديدة في سماء النقد السينمائي العربي". وأشار إلى أنه يمكن المشاركة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/tFPF7sCLxpZ7heu76. وسيغلق باب المشاركة منتصف ليل يوم 30 سبتمبر 2024، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين في احتفالية ضخمة تقام بمقر أكاديمية الفنون بالهرم بحضور نخبة من نجوم الفن والنقد السينمائي يوم 15 أكتوبر المقبل.