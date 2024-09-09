نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخشيبة" و"ننا في أوروبا" ضمن مشاهدات نوادي المسرح بثقافة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل قصر ثقافة الجيزة، مشاهدات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عروض اليوم الرابع

تضمن اليوم الرابع مشاهدة أربعة عروض مسرحية وهي: عرض "التخشيبة" تأليف وإخراج أحمد خالد، والذي تدور أحداثه داخل سجن النسا، وما يحتويه من تفاصيل وكواليس هذا العالم الخفي، المليء بحكايات وقضايا الفتيات وراء القضبان.

حلم ننا في أوروبا

كما تم عرض "ننا في أوروبا" تأليف هاجر عادل، وإخراج هشام سعيد، وتدور أحداثه حول الشاب "ننا" الذي يحلم أن يصبح نجم سينمائي عالمي، ويقدم أعمالًا أمام نجوم هوليوود، ويواجه في سبيل تحقيق هذا الحلم العديد من الصعوبات والتحديات، فهل سيستطيع "ننا" التغلب عليها وتحقيق حلمه أم سيظل حلمه مجرد حلم؟.

عروض أخرى

كما تضمنت المشاهدات عرضي "سلك شائك" من إخراج أسماء حربي، و"عاطسي" للمخرج محمد العزوني.

التحضير للموسم الجديد

جاءت العروض استعدادًا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

مناقشات وورش عمل

وقد أعقب مشاهدة كل عرض مناقشة مع مخرجي العروض ولجنة المشاهدة حول اختيار عناصر العرض من ديكور وموسيقى وغيرها وكيفية توظيفها لخدمة العرض، بحضور أعضاء اللجنة المكونة من المخرجين سعيد منسي، محمد طايع، الناقدة رنا عبد القوي، وبحضور كرم ربيع مدير عام ثقافة الجيزة، وطارق فهمي مدير قصر ثقافة الجيزة.