نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هاني شاكر يطرح أحدث ألبوماته "اليوم جميل" بلوك مختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث البوماتة الغنائيه بعنوان "اليوم جميل" علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية لجمهوره ومحبيه والذي يظهر فيه بلوك مختلف وجديد.

تفاصيل الألبوم

البوم "اليوم جميل" مكون من ٩ اغاني هم "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل" و"مالكه كل حياتي" و"عادي" و"بستان شوك" ومن إنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومونتاج وفكره Ai محمود صبري كما تعاون أيضا مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.

أحدث أعمال هاني شاكر

ومن ناحية أخري، طرح هانى شاكر مؤخرًا أغنية "الهوية عربي"، والتي إستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا عبر قناته الشهيرة على موقع "يوتيوب" وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كلمات اغنية الهوية عربي

أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصى

رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة

وفي حيفا ليا ذكرى وفي نابلس ألف قصة

أنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك

خسران اللي يعاديكي ونهايته بكرة هالك

الكل أكيد حزين في رقابنا ألف دين

وحقوق هنردهالك وحقوق هنردهالك

أنا قلبي سايبه عندك

في شوارعك والبلاد

هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي

جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد ونهاية الحداد



وتعودي تأني شابه ووعد الحر دين

نزرع نحصد محبة

وتعيشي في أعلى قبة

وباقيه يا فلسطين

أنا قلبي سايبه عندك

في شوارعك

والبلاد هتزول الغمة

بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد

هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد

في القدس نصلي

جهرا نعلن فرجا ونصرا

ونهاية الحداد