نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| إلهام صفي الدين لـ منتقديها بعد ظهورها في فرح محمود شاهين: يقولوا اللى يقولوه مش بدي أهمية للناس دي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة إلهام صفي الدين على منتقديها بعد ظهورها في حفل زفاف ابن خالها ومدير التصوير محمود شاهين، وابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، والذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "معنديش أي تعليق على أي حاجة بتتقال على الفرح، ومبحبش أدي أهمية للحاجات دي"، مضيفة: "مش حابه أتكلم في أي حاجة عن الموضوع ده، والناس تقول اللي عايزين يقولوه وأنا تمام مش فارقلي".

صورة من حفل زفاف محمود شاهين

حفل زفاف محمود شاهين ومها جبريل

وكان قد احتفل مدير التصوير محمود شاهين بحفل زفافه على مها جبريل وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وحرص على حضور الحفل الفنانة إلهام شاهين عمة العريس، وأمير شاهين عمه، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، نجلاء بدر، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب، محمد حماقي، محمد الشرنوبي، لمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل تأجيل حفل زفاف محمود شاهين

الجدير بالذكر أنه سبق وكشف المصور السينمائي محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، عن قرار تأجيل عقد قرانه على مها جبريل، بسبب حادث وفاة المنتجين الأربعة، حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي.

وكتب محمود شاهين، عبر حسابه على إنستجرام: "نظرا لظروف الحادث الأليم الذي راح ضحيته 4 من المنتجين الزملاء.. وللمشاركة في مراسم العزاء يوم 4.. فقد تم تأجيل كتب كتاب محمود شاهين ومها إلى يوم 5 أغسطس.. خالص التعازي لأهالي الضحايا".

آخر أعمال إلهام صفي الدين

يذكر أن إلهام صفي الدين شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين هم "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، كما شاركت في مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة كل من خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.