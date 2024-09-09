إسعاد يونس تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل تيتا زوزو

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، وكشفت عن شخصيتها وكواليس مسلسل تيتا زوزو، قائلة: "تيتا زوزو مبتهمدش، ومبتحبطش ومبتفقدش البوصلة خالص، فهو مسلسل اجتماعى يعرض جميع الشرائح اللى نفسه يشوفها المشاهد".

دور إسعاد يونس

وأضافت إسعاد يونس: "أن أكثر شيء تواجهه تيتا زوزو فى المسلسل أن أبنائها منشغلين فى مشاكلهم ومعاناة الحياة الأسرية وأصبحوا بعيدا عن أبنائهم، فتفرغت لأبنائها لمعرفة مشاكلهم".

وتابعت: "المسلسل يستوعب القفزات التى تحدث فى دماغ الأبناء بسبب تطورات الحياة، موضحة أن الأجداد بيتدخلوا فى حياة الأحفاد، لكن هناك بعض الأشياء يجب أن نحترمها، وعدم كسر قوانين الأب والأم فى البيت".

وأشارت إلى أن محمود البزاوي أكثر شخصية مستفزة فى المسلسل، لأنه فاسد وبيخوف، وتيتا زوزو شبهي ومش مختلفة عني.



موعد عرض مسلسل تيتا زوزو

كشفت منصة watch it عن موعد عرض مسلسل تيتا زوزو، والذي من المقرر عرضه 21 سبتمبر الجاري عبر المنصة وتعرض الحلقة عبر قناة dmc بعد 24 ساعة من عرضها عبر المنصة.

ونشر منصة watch it عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك وكتبت: "فاضل أيام وتبدأ الحكاية، جاهزين تشوفوا تيتا زوزو؟، اتفرج على مسلسل تيتا زوزو ابتداءً من ٢١ سبتمبر حصريًا على WATCHIT قبل عرض التلفزيون بـ 24 ساعة".

برومو مسلسل تيتا زوزو

وظهر في البرومو، تحديات كثيرة تخوضها الجدة زوزو مع أولادها وأحفادها، بالإضافة لدخولها في قصة حب مع الشخصية التي يقدمها الفنان صلاح عبدالله.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، من بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل تيتا زوزو

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبدالمقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع «اعتزاز» دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول «اعتزاز» حل مشكلة لواحد من أحفادها.