نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. إبرام سمير يحتفل بـ عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم إبرام سمير عبر حسابه الشخصي علي موقع انستجرام، بعيد ميلاده الـ 32،بعدما نشر صورا جديدة، وعلق عليها "رسميًا ٣٢".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين مع الصور، معلقين "مش باين والله، عمرو دياب التاني معانا، اكيد قصدك ٢٣، عليا النعمة ١٤ سنة".

نبذة عن إبرام سمير

اشتهر إبرام سمير بأدائه الفني من أول عمل فني بـ "مسرح مصر"، درس بكلية الطب جامعة عين شمس، ثم انضم إبرام عام 2013 لفريق عمل تياترو مصر ضمن فريق الممثلين بقيادة أشرف عبد الباقي، ليقدموا مسرحياتهم، التي حازت على إعجاب واسع من الجمهور، يمارس مهنة الطب تخصص الباطنة كان يعمل مع والده في العيادة، كما أنه يعمل كمتدرب في جراحة السمنة، شارك في العديد من الأعمالة السينمائية والدرامية ومنها مسرح مصر، فيلم البطة الصفراء، مسلسل إكس لانس، مسلسل اللعبة، مسلسل الواد سيد الشحات، مسلسل فكرة بمليون جنيه، مسلسل عمر ودياب، فيلم أحمد نوتردام،فيلم الفندق، فيلم إنت إية.

آخر أعمال الفنان إبرام سمير

وكان آخر أعمال الفنان إبرام سمير هو فيلم درويلة والذي طرح مؤخرًا في دور العرض السينمائي، والذي شارك فيه كل من: عمرو عبد الجليل، محمود عبد الغني أيتن عامر، حسني شتا، نهال نور، محمد علي رزق، محمود عبد المغني، والعمل من تأليف محمد الدياسطي، وإخراج معوض إسماعيل، وايضا شارك في فيلم سندوتش عيال من بطولة سامح حسين بالإضافة إلى نور قدري وإيمان السيد وإبرام سمير، فضلا عن مشاركة عدد من الأطفال الذين تألقوا على الساحة الفنية في الفترة الأخيرة وهم يوسف صلاح، صاحب أغنية الغزالة رايقة ومنذر مهران وزياد الشرقاوي، تدور أحداثه في إطار تشويقي، يناقش نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في مزيج من الكوميديا.