نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر الشرنوبي تعلن عن إصابة نجلها في المدرسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اصابه نجلها في يده بعد سقوطه أثناء لعب كرة القدم في المدرسة.

إصابة نجل هاجر الشرنوبي

ونشرت هاجر الشرنوبي صورة نجلها وعلقت عليها: نزلتله صورة امبارح أول يوم مدرسة.. دي صورة تاني يوم مدرسة.. الحمد لله ربنا يشفيك يا حبيبي يا رب.

وقد حرص عدد كبير من الجمهور والمتابعين الدعاء لنجل هاجر الشرنوبي.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

وكان اخر اعمال هاجر الشرنوبي هو مسلسل رحيل، الذي لعبت بطولته الفنانة ياسمين صبري، وقدمت فيه دور الفتاة الشعبية، التي تكفاح في الحياة من أجل العيش في حياة كريمة، وتحاول أن تساعد أسرتها وتساندهم، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد بدري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد صيام، وغيرهم من النجوم.

كما شاركت مسلسل العودة، وعرض في موسم شتاء 2024، ولعبت هاجر دور مروة، زوجة حمزة، وابنة خالة تارا، والتي أتت من الصعيد، وتمر ببعض الظروف الخاصة خلال أحداث العمل، بطولة الفنان شريف سلامة، إلى جانب نخبة من نجوم الفن، والعمل مكون من 30 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، متناولًا مناقشة بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر.

وأيضا شاركت هاجر في الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد، الذي شاركت فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم شيرين رضا وصبري فواز وهيدي كرم ومحمد سليمان وصبا الرافعي ووفاء صادق وبسمة ونور محمود وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

نبذة عن هاجر الشرنوبي

ولدت هاجر مصطفى أحمد الشرنوبي 11 أغسطس 1988، في مدينة الإسكندرية والدها "مصطفي الشرنوبي"، وعمها الملحن فاروق الشرنوبي وصلاح الشرنوبي، وابنة عم الممثل الشاب والمطرب محمد الشرنوبي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، كما إنضمت إلي فرقة اسكندرية للفنون الشعبية وايضا تخرجت من كلية الآداب قسم علم نفس، رغم انتمائها لعائلة فنية إلا أنها ترفض الاعتماد عليها في الوصول للنجومية، قدمت أول تجاربها كممثلة في "حنين وحنان"، مع عمر الشريف، في طفولتها.