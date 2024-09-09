القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع مسلسل حكيم باشا التحضيرات للعمل، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، العمل من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

منذر رياحنة ينضم لأبطال مسلسل حكيم باشا رمضان 2025

انضم الفنان منذر رياحنة إلى قائمة أبطال مسلسل حكيم باشا، ويظهر خلاله صعيدي وهو ابن عم مصطفى ويدخل في صراعات معه.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور احداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

أبطال مسلسل حكيم باشا

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي صعيدي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وأحمد صيام، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

كلاكيت للمرة التانية بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة

ويتعاون منذ رياحنة مع مصطفى شعبان للمرة الثانية على التوالي، بعدما اجتمعا سويًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل المعلم، وظهر منذر خلال العمل بشخصية عنتر الذي دخل في صراع مع المعلم الذي لعب دوره مصطفى ضمن الأحداث، هو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، مكون من 30 حلقة، وشارك بجانب مصطفى شعبان في بطولته، سهر الصايغ، هاجر أحمد، إنتصار، منذر رياحنة، أحمد بدير، طارق النهري، سلوى خطاب، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، ومفيد عاشور، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

آخر أعمال منذر رياحنة

كان اخر اعمال منذر رياحنة هو مسلسل ارواح خفية، الذي عرض في يناير الماضي، وشارك في بطولته مع سمية الخشاب، ودارت أحداثه في إطار تشويقي رعب، والعمل مكون من 15 حلقة، وضم نضال الشافعي، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، والطفل آدم وهدان، والمسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.

وايضا شارك منذر في فيلم العميل صفر مع أكرم حسني، والذي عُرض في أغسطس من العام الماضي، وخاض من خلاله أكرم أولى تجاربه مع البطولة المطلقة في السينما، تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، يجسد خلاله أكرم حسني شخصية صفر فرد الأمن الذي يتصف بالغباء، مما يتسبب له في العديد من الأزمات، كما يخوض مهمة يحاول تحقيق النجاح بها مع تتابع الأحداث، ويعيش قصة حب مع أسماء أبو اليزيد بالعمل.