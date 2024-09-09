نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الشائعات.. مصطفى عنبة يكشف حقيقة ارتباطه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب المهرجانات عنبه عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»، عن حقيقة ارتباطه خلال الفترة الماضية، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول هذا الأمر.

مصطفى عنبه يكشف حقيقة ارتباطه

أكد مصطفى عنبة أنه لا يوجد أي ارتباط عاطفي في حياته، وكتب:«أنا مش مرتبط بحد ولا في حد في حياتي ربي وجمهوري وشغلي بس».

احدث اعمال مصطفى عنبة

ومن ناحية اخري، إطلاق مصطفى عنبة أغنية جديدة بعنوان "أولاد مسك"، وهي دويتو جمع عنبة مع الفنان مسلم، تجاوزت الـ 250 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة، تعد من الأعمال التي أظهرت التعاون المثمر بين عنبة ومسلم، وتضمنت كلمات قوية ورسائل تعبر عن الثقة بالنفس والتفوق. بعض من كلمات الأغنية: "سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة.. لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها.. عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا.. جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا..."

اخر حفلات مصطفى عنبة

وايضا احيا مصطفى عنبة حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أغسطس، هذا الحفل ضمن سلسلة من الحفلات التي يحييها كبار النجوم في هذا الموسم، وجذب الحفل جمهورًا كبيرًا.

اخر اعمال عنبة

وكان اخر اعمال عنبة هو مسلسل «عتبات البهجة» بطولة النجم يحيى الفخراني، الذي عرض رمضان 2024، وشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان القدير يحيي الفخراني، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، جومانا مراد، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، تأليف مدحت العدل، عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، إخراج مجدي أبو عميرة، وايضا فيلم عصابة عظيمة، دارت أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.