لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان مصطفى شعبان محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد بناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، استعدادًا لتصوير بعض مشاهد مسلسله الجديد "حكيم باشا" بها، لعرضه في دراما رمضان المقبل 2025.



قصة مسلسل حكيم باشا



تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

أبطال مسلسل حكيم باشا

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي صعيدي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وأحمد صيام، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان هو مسلسل المعلم، والذي عرض فى رمضان الماضي 2024، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.